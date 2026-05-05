Paneque defiende acabar con la gratuidad en Rodalies al estar en una "etapa de mejora progresiva"

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha defendido que la gratuidad de Rodalies termine este sábado 9 de mayo porque el sistema está entrando "en una etapa de mejora progresiva", ha dicho este martes en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu.

Ha defendido que desde el accidente de Gelida (Barcelona) de enero y la posterior crisis en la red, que es el momento en que se inició la gratuidad, se ha recuperado el 90% de los usuarios al momento anterior a la crisis y el 96% de los servicios.

"Lo que nos piden las plataformas y los usuarios es que mejoremos el sistema. No que sea gratuito, sino que mejoremos el servicio", ha zanjado.