Paneque defiende el compromiso del Govern con empresas que apoyan la innovación y sostenibilidad

GIRONA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha visitado la empresa de embalaje y suministro Garcia de Pou este sábado en Ordis (Girona), donde ha asegurado que el Govern "siempre estará junto a las empresas que apuestan por la innovación y la sostenibilidad".

"Apostamos por apoyar a estas empresas y a su exportación de productos", ha añadido sobre esta empresa familiar con más de 140 años, especializada en fabricar y comercializar envases y suministros para hostelería, restauración y cafeterías, informa el Departament en un comunicado.

Paneque ha explicado que empresas como esta "amplían sus productos: quiere decir que tienen la necesidad del suelo industrial y suelo de actividad económica".