Paneque defiende un debate "sereno" sobre el burka y tacha de oportunista la propuesta de Vox

La consellera y portavoz del Govern Sílvia Paneque durante una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat - EUROPA PRESS

BARCELONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha defendido que hace falta un debate "sereno" sobre el uso del burka y el niqab, y ha tachado de oportunista la propuesta de prohibición presentada por Vox y que se votará este martes en el Congreso.

En rueda de prensa este martes tras la reunión del Consell Executiu, ha asegurado que el Govern está interesado en tener un debate riguroso sobre este tema, que considera que genera "inquietud a nivel social" en Catalunya, aunque no ha concretado cuándo y de qué manera quieren tener este debate.

Ha señalado que desconoce la propuesta de Junts, que votará en contra de la de Vox y ha anunciado que presentará su propia iniciativa, y ha insistido en que se debe tener un debate "sereno sobre los diferentes elementos en el ámbito de la seguridad y del espacio público".