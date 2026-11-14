Paneque defiende el Pla 50.000 del Govern para aumentar el parque público hasta el "15% necesario"

Sílvia Paneque visita una promoción de 20 pisos de alquiler asequible en Gironella (Barcelona) - GOVERN

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha defendido este sábado el Pla 50.000 para garantizar el derecho a una vivienda digna y aumentar el parque público hasta llegar "al 15% necesario", informa el Govern en un comunicado.

En una visita junto al alcalde de Gironella (Barcelona), David Font, a una promoción pública de 20 viviendas nuevas de alquiler asequible ya finalizadas y en fase de adjudicación en la zona de Les Eres, la consellera ha destacado que este plan es "el instrumento innovador para cumplir los objetivos del primer quinquenio".

SOLARES Y FINANCIACIÓN EUROPEA

Paneque ha agradecido la colaboración de los ayuntamientos catalanes, que han puesto a disposición "prácticamente 900 solares" entre la primera y la segunda convocatoria.

Asimismo, ha celebrado el papel del Ayuntamiento de Gironella en esta primera operación, que suma 20 viviendas al Pla 50.000 gracias a un crédito del Institut Català de Finances (ICF) y a la financiación de los fondos europeos Next Generation: "Construidos en casi un año, es lo que nos gustaría replicar en toda Catalunya".

TRES VÍAS PARA LLEGAR A LOS 50.000 PISOS

La consellera ha detallado que el Govern prevé alcanzar los 50.000 pisos por tres caminos, siendo el primero la construcción, mediante la cual ya se han levantado cerca de 6.000 viviendas y ha añadido que hay "7.000 más en construcción".

Como segunda vía más rápida ha señalado el tanteo y retracto, derecho con el que la Generalitat ha comprado 5.000 pisos en los últimos dos años, mientras que la tercera vía es la protección, ejemplificada en los préstamos Emancipació, el Fons d'Emergència Habitacional y la compra conjunta.

UN 40% DE LOS PISOS PARA JÓVENES

En el proceso de selección de esta promoción de Gironella, el consistorio ha priorizado a los jóvenes de hasta 35 años, que han podido optar a un 40% de los pisos.

La promoción se distribuye en dos bloques simétricos de diez viviendas cada uno, con superficies de entre 70 y 75 metros cuadrados y plaza de aparcamiento, y cuenta con la máxima calificación de eficiencia energética, sistema aerotérmico y placas fotovoltaicas para los espacios comunes.