Paneque defiende el plan PPOl como un instrumento de planificación conjunta de parajes

La consellera durante la jornada - GENERALITAT DE CATALUNYA

GIRONA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha defendido el Plan de Protección y Ordenación del Litoral (PPOL) como "una mirada de conjunto a parajes de gran valor paisajístico y patrimonial, sometidos a presión turística y residencial" y que a menudo atraviesan más de un municipio y que piden una solución conjunta.

Ha puesto como ejemplo S'Agaró-Sant Pol (Girona), donde este sábado ha participado en un debate sobre el lugar, organizado por la Associació de veïns paratge Sant Pol-S'Agaró, informa el Departament en un comunicado.

Paneque ha asegurado que trabaja para preservar cada punto del territorio con el fin de que "se pueda vivir, se pueda proyectar para acoger visitantes y, a la vez, pueda evolucionar" de acuerdo a los tiempos y necesidades.

Por eso ha concretado que el PPOL unifica criterios de gestión del litoral, protege la geomorfología y el paisaje costero, y adapta la costa al cambio climático "sin renunciar a la actividad que tiene lugar", y ha añadido que el Govern aporta herramientas de gestión integrada para que municipios, vecinos y expertos planifiquen.

SANT POL

En el caso de Sant Pol, ha defendido que el camino de ronda y la playa sigan siendo patrimonio y donde la actividad turística y residencial sea "ordenada, sostenible en el tiempo, y beneficiosa tanto para quien vive todo el año como para quien pasa una semana".

En la jornada de debate también han intervenido expertos como el profesor de la Facultad de Turismo de la UdG José Antonio Donaire, además del debate con cargos electos municipales 'Problemática de presente. Soluciones de futuro'.