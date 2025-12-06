Paneque defiende las tradiciones al entregar el Premi Santa Bàrbara de Cercs (Barcelona)

Paneque en la entrega del premio - GENERALITAT - JORDI GARCIA MONTE - LOCALPRES

BARCELONA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha entregado este sábado el Premi Santa Bàrbara de Cercs (Barcelona) al Club Sant Salvador de la localidad y ha reivindicado las tradiciones: "Nos recuerdan de dónde venimos, nos describe aquello que nos identifica y nos muestran el valores que queremos conservar".

"Distinguimos a una entidad que significa una manera de ser y una manera de actuar de manera comunitaria", ha dicho sobre el club deportivo premiado, informa el Departament en un comunicado.

Este galardón sociocultural está vinculado a la tradición minera del municipio (se da anualmente por la festividad de Santa Bàrbara del 4 de diciembre, patrona de los mineros) y reconoce a quien destaque por la preservación de la memoria histórica minera y por su contribución a la cultura, la cohesión social y la identidad de Cercs.