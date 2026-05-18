Paneque define a la línea orbital como un proyecto "estructural y estructurante"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

Destaca que Catalunya necesita "servicios públicos a la altura" de los 8 millones

SANT SADURNÍ D'ANOIA (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha definido a la línea ferroviaria orbital, que debe unir Vilanova i la Geltrú y Mataró (Barcelona) pasando por Vilafranca del Penedès, Sabadell, Terrassa y Granollers (Barcelona), como un proyecto "estructural y estructurante".

Lo ha dicho este lunes en la presentación del acuerdo para construir la línea ferroviaria orbital, en la que también han participado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de ERC, y ha estado presente el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau.

También ha participado el alcalde de Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), Pere Vernet; la alcaldesa de Sabadell (Barcelona), Marta Farrés; la alcaldesa de Sitges (Barcelona), Aurora Carbonell; el alcalde de Vilafranca del Penedès (Barcelona), Francisco Romero, y el alcalde de Caldes de Montbui (Barcelona), Isidre Pineda).

Paneque ha añadido que el proyecto es "una pieza fundamental para que Catalunya tenga una red ferroviaria mallada y eficiente" en toda el área metropolitana, y que da al sistema una movilidad que ha definido de completa.

Ha destacado que los habitantes de las comarcas por las que pasará la línea ya no deberán pasar por Barcelona y que, además, las une a las líneas que conectan con la Catalunya interior.

PLANIFICACION

Paneque ha asegurado que Catalunya necesita "servicios públicos a la altura" de una población de ocho millones de personas y que el crecimiento económico solo tiene sentido si va unido a la prosperidad compartida.

Ha lamentado que "es probable que en los últimos años" hubiera podido haber una mayor planificación para la Catalunya del futuro y que el proyecto permitirá que 'governs' futuros no se encuentren con situaciones como la actual.

Por otro lado, ha celebrado el acuerdo alcanzado entre instituciones y ha subrayado que la línea orbital "es consecuencia de un acuerdo con ERC".