Paneque destaca el papel de la arquitectura en la construcción del "futuro urbano" de Catalunya

Archivo - El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Silvia Paneque, durante su llegada a la presentación de los ganadores del proyecto arquitectónico de las promociones de 600 viviendas públic - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha destacado el papel fundamental de la arquitectura en la construcción del "futuro urbano" de Catalunya, afrontando los retos que se presentan para la ciudadanía.

Lo ha dicho en el acto inaugural de la Capital Mundial de la Arquitectura, que Barcelona ostenta este 2026, junto al secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

La consellera ha señalado que para Catalunya, la arquitectura "representa la construcción del país" a través de las diferentes etapas de su historia --medieval, industrial y moderna--, y que hoy en día es una herramienta indispensable para la construcción del futuro.

Ha reivindicado su valor ante retos actuales, aportando "seguridad y calidad de vida" a la ciudadanía, espera que estos aspectos se puedan abordar en los diferentes actos que del programa, como el Congreso Mundial de Arquitectos, que se celebrará del 28 de junio al 2 de julio.

PROPÓSITO

Por su parte, Collboni ha dado la bienvenida al "gran debate ciudadano" que, a su juicio, representa la Capitalidad Mundial de la Arquitectura para Barcelona, en cuyas actividades, que empezaron a celebrarse en enero, ya han participado 46.000 personas.

"Todo barcelonés tiene un arquitecto dentro", ha sostenido el alcalde, que ha destacado el papel de la arquitectura para la capital catalana como herramienta de propósito educativo, cultural, de bienestar y de calidad para permitir a los ciudadanos quedarse en su ciudad.

Finalmente, ha invitado a vecinos y visitantes a participar en las casi 1.500 actividades que conforman el programa de la Capitalidad para "mirar la ciudad con nuevos ojos", redescubrirla, hablar sobre ella y repensarla con ojos de arquitecto.