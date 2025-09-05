Paneque destaca la restauración del río Ter en Foixà (Girona) para mejorar ecosistemas fluviales

La consellera de Territorio y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, en su visita este viernes a las obras de restauración hidromorfológica del río Ter en Foixà - GOVERN

GIRONA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha destacado este viernes las obras de restauración hidromorfológica del río Ter en Foixà (Girona) y ha apostado por la mejora de los ecosistemas fluviales de Catalunya, ya que "permitirá la mejora de su conectividad fluvial con canales laterales".

El objetivo es recuperar el sistema inferior de terrazas del Baix Ter al Meandre de Colomers, en los términos municipales de Colomers y Foixà (Girona), informa la Conselleria en un comunicado.

Este proyecto permite conectar el río con su terraza aluvial, que está separada por un terraplén de 1,2 kilómetros de longitud y una altura de más de 2 metros, con la apertura de un sistema de drenaje con canales que favorecerá la mejor infiltración del agua, promoviendo así el establecimiento de especies de vegetación autóctonas que están poco representadas actualmente.

La actuación se completa con la limpieza de secciones ocupadas por plantaciones de álamos, la eliminación de especies no autóctonas como la caña, así como la plantación de esquejes de sauce en los márgenes de los canales para acelerar su consolidación.

Lo ha impulsado la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) a través de acuerdos de custodia fluvial con el Consorci del Ter, y ha contado con una inversión total de unos 200.000 euros.