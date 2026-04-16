Paneque destaca la "solidez de pensamiento" de Ildefons Cerdà al diseñar el Eixample de Barcelona

Paneque durante su intervención en la inauguración del Any Cerdà. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha destacado la "solidez de pensamiento" que tuvo el ingeniero y urbnanista Ildefons Cerdà al diseñar el Eixample de Barcelona, el cual ha asegurado que mantiene una notable capacidad de adaptación.

Así se ha expresado en el acto de inauguración de la conmemoración del Any Cerdà, en el marco del 150 aniversario de la muerte del ingeniero, y celebrado en el Saló de Cent del consistorio barcelonés ese jueves en el que también han participado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el decano del Col·legi d'Enginyers, Pere Calvet.

Paneque ha afirmado que Cerdà demostró que la gente pobre moría mucho antes que la rica por la falta de agua, luz y espacio, creando así una nueva forma de entender Barcelona y que este hecho "es una oportunidad para conectar su legado con los debates del hoy".

"El urbanismo ha sido siempre una respuesta al clima. Nos tendría que guiar la pregunta de si nuestras ciudades facilitan la vida de la gente. Espero que este año en el que Barcelona será el punto de mirada del urbanismo y la arquitectura a nivel mundial sirva para hacer estas reflexiones", ha añadido.

Ha insistido en que el urbanismo también quiere que las ciudades sean refugios para sus habitantes y los proteja, así como que Cerdà supo desde el principio que la forma de una ciudad tendría consecuencias sobre la vida de las personas.

CALVET

Por su parte, Calvet ha recalcado que la capacidad que tuvo de ver más allá "debería ser una de las aportaciones de Cerdà a la cultura pública del país", tras asegurar que este año plantean qué respuestas pueden encontrar en su legado para afrontar los desafíos actuales.

Con todo, ha subrayado que su colectivo está unido "muy profundamente" por el compromiso con los grandes consensos de país y con la idea de que los proyectos solo avanzan cuando se pone por delante el bien común y el rigor técnico.

ANY CERDÀ

El programa del Any Cerdà 2026 tiene como objetivo redescubrir su figura y situarla en el centro de los debates contemporáneos sobre la ciudad, el territorio y las infraestructuras, así como dar a conocer su trayectoria más allá de su trabajo en el Eixample de Barcelona, destacando sus aportaciones como ingeniero, pensador social, economista y político.

Las actividades previstas combinarán la reflexión académica con la divulgación pública y se alternarán actos institucionales con actividades académicas, iniciativas culturales y propuestas participativas.

El departamento de Territorio se une al programa con la exposición 'Modèliques. Cerdà als Top 10', organizada en colaboración con el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC) y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), una muestra que se podrá visitar en el COAC entre el 23 de julio y el 15 de octubre, y que propone un recorrido por 10 propuestas "fundamentales" del urbanismo moderno.

Además, el departamento también participará en el ciclo de jornadas divulgativas 'Repensant Cerdà i la ciutat d'avui. Del segle XIX als reptes urbans i territorials de la Catalunya del segle XXI', organizado por el Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports.