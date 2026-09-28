Paneque destaca la suma de esfuerzos entre sector público y privado para ofrecer vivienda asequible

Promoción de viviendas en Sant Pere de Ribes (Barcelona) - CONSELLERIA DE TERRITORIO

BARCELONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Silvia Paneque, ha asistido este lunes a la entrega de llaves de dos nuevas promociones de alquiler asequible, subvencionadas con Fondo Next Generation, en Sant Pere de Ribes (Barcelona) y que ha puesto como ejemplo de la suma de esfuerzos entre administraciones, sector social y agentes económicos para ampliar el parque de vivienda asequible.

Paneque, que ha agradecido el esfuerzo del Ayuntamiento de Sant Pere en materia de vivienda, ha valorado "la colaboración de todas las partes" que han hecho posible el proyecto, en este caso fruto del sector público y el sector social, a través de la UTE formada por la Fundació Privada Grup Qualitat y la Fundación Privada Factoria Somnis, sobre suelo municipal cedido en derecho de superficie durante 75 años, informa el departamento en un comunicado.

"Incrementar el parque de vivienda asequible es una obsesión de país" ha manifestado la consellera, quien ha explicado que, en dos años, el Govern ha comprado 5.000 pisos a grandes tenedores.

"Es un esfuerzo económico, pero también una tranquilidad para la familia que puede conservar la vivienda y no debe sufrir que la echarán cuando acabe el contrato", ha asegurado Paneque, quien previamente ha visitado una de las viviendas de las dos nuevas promociones.

Se trata de viviendas de uno, dos y tres dormitorios, con superficies que van aproximadamente de los 47 a los 85 metros cuadrados, y todos disponen de plaza de aparcamiento vinculada.