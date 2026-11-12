Paneque dice que están "poniendo a disposición de la ciudadanía un sistema alternativo al coche"

Momento de la visita - JORDI DE TEMPLE - GENERALITAT

GIRONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha asegurado que están "poniendo a disposición de la ciudadanía un sistema alternativo al coche", durante una visita a las obras de mejora en la estación de buses interurbanos de Platja d'Aro y Lloret de Mar (Girona).

Las obras se enmarcan en un programa de mejora de 25 estaciones de buses en toda Catalunya, con una inversión total de 12 millones de euros.

El objetivo es mejorar el nivel de los servicios a los usuarios de estas infraestructuras para impulsar el uso del transporte público.

"Las estaciones son entradas a un sistema de movilidad, a un sistema público, y por tanto, cuando uno entra, el confort, cómo se encuentra, la información que recibe, dice mucho también del servicio público que se encontrará después", ha dicho Paneque.

La consellera ha recordado que 2025 fue un año récord de usuarios del transporte interurbano y ha previsto que este año se vuelvan a superar.