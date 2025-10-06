Paneque inaugura una muestra por los 20 años de la ley del paisaje: "Pone en valor la diversidad"

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha inaugurado este lunes una exposición que celebra los 20 años de la ley catalana de protección, gestión y ordenación del paisaje y ha dicho que la normativa "pone en valor la diversidad del paisaje" en Catalunya.

Según ha informado la Generalitat en un comunicado, algunos de los "hitos" que se han conseguido en los últimos años son la redacción y aprobación de los Catálogos de paisaje, la incorporación de las Directrices del paisaje a los siete Planes territoriales parciales vigentes y al anteproyecto del Plan territorial parcial del Penedès.

Así, la ley ha permitido tener en cuenta el paisaje en las políticas públicas relacionadas con la planificación territorial y urbanística y, también, la sensibilización de la ciudadanía.

La consellera ha señalado que "hay que ser flexibles ante el cambio, sobre todo en cuanto a las decisiones ante los efectos del cambio climático que afectan al proceso de transformación del paisaje".

Así, la definición, la caracterización y los indicadores del paisaje son retos a lograr "para tener un paisaje aseado que sea construido entre todos mediante un progreso compartido y respetuoso", ha explicado Paneque.