Paneque insta a ERC a fiarse de Illa sobre el IRPF y otros acuerdos para apoyar los Presupuestos

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha instado a ERC a fiarse de la palabra del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sobre la cesión de la recaudación del IRPF para Catalunya y al "aval" de otros pactos con el Govern para que apoyen los Presupuestos de la Generalitat.

"Yo entendería que pudiera haber desconfianza si en ese año y medio no hubiéramos avanzado en nada. Pero no es que no hayamos avanzado en nada, es que hemos avanzado en cuestiones quizás menores, pero también hemos avanzado en dos ámbitos que llevaban atascados hacía mucho tiempo, la financiación y el traspaso de Rodalies", ha dicho en una entrevista de este jueves en 'La2Cat' y Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Ha pedido a ERC tener en cuenta "el principio de realidad" por el que ve muy difícil que Catalunya recaude el 100% del IRPF, ya que afirma que hacen falta recursos humanos para muscular la Agència Tributària de Catalunya (ATC).

Ha señalado que ya se habló con ERC que en 2026 no era posible tener la ATC y se pospuso para 2028: "Esto ya fue trabajado y ya fue conseguido".

Ha afirmado que los Presupuestos no son una "cuestión de subsistencia" para el Ejecutivo catalán y ha avisado que encuentra algunas dificultades y limitaciones en las ampliaciones de crédito, como por ejemplo iniciar nuevos proyectos que no tengan una partida previa.

VIVIENDA

Preguntada por el acuerdo con los Comuns para llevar a cabo la limitación de compras especulativas en vivienda, ha apuntado que la tramitación parlamentaria de la norma permitirá "mejorar" un texto cuyo objetivo fundamental es que el uso preferente de la vivienda construida sea residencial.

Ha destacado que el despliegue de recursos de este Govern en vivienda es "inédito".

JUNTS

Ha tachado de "lamentable" que Junts vote en contra del real decreto-ley que prorroga el escudo social en el Congreso este jueves y ha asegurado que en Catalunya puede tener un impacto importante.

Sobre la queja de los posconvergentes en el Congreso por la que acusan al Gobierno de querer hacer desaparecer el catalán de las autopistas tras cambiarse la toponimia de algunos municipios, lo ha negado y ha explicado que "hay algún error en algún acento" pero que no hay ninguna voluntad de castellanizar los municipios.