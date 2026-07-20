Paneque lamenta "profundamente" el fallecimiento de David Lucas

Archivo - El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, durante la inauguración del Salón Internacional Inmobiliario de Madrid 2026. - SECRETARÍA DE ESTADO DE VIVIENDA - Archivo

BARCELONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha lamentado "profundamente" el fallecimiento del secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas.

En un apunte en X recogido por Europa Press este lunes, Paneque ha destacado que Lucas "dedicó su vida al servicio público con un firme compromiso por el derecho a la vivienda y para construir ciudades más justas y cohesionadas".

"Mi más sincero pésame a su familia, amistades, compañeros y a todo el equipo del Ministerio. Descanse en paz", ha añadido.

Lucas, quien suspendió su agenda hace 3 semanas para someterse a un tratamiento oncológico, ha fallecido este lunes 20 de julio a los 58 años, según fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

El departamento gubernamental ha señalado que lamenta profundamente la pérdida de un "excelente compañero que dedicó su vida al servicio público y al bien común".