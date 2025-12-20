Paneque pide a Albiol reabrir Can Bofí Vell para los desalojados del B9 de Badalona (Barcelona)

Varias personas desalojadas del B9 de Badalona, en una imagen de archivo. - Lorena Sopêna - Europa Press

TARRAGONA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha pedido este sábado al alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, reabrir el albergue de Can Bofí Vell para acoger a los desalojados del antiguo instituto B9, aunque el consistorio lo rechazó el jueves por problemas estructurales.

En declaraciones desde Tortosa (Tarragona), Paneque ha recordado que la Generalitat planteó reabrir este albergue con la colaboración de Càritas y Creu Roja, y ha dicho que el Govern no puede actuar sobre una equipamiento municipal.

"Necesitamos también que el Ayuntamiento de Badalona se mueva en esta dirección", ha añadido Paneque, después que este mismo jueves la consellera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, también pidiera por carta a Albiol reabrir Can Bofí Vell.