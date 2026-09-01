Paneque pide un CPFF más propositivo y que los consejeros del PP "como mínimo se sienten a la mesa"

La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, en rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha asegurado que espera que la reunión del Consell de Política Fiscal y Financiera (CPFF) sobre el nuevo modelo de financiación que se celebrará este viernes sea más propositiva y constructiva que en otras ocasiones, y ha deseado que los representantes de las comunidades autónomas del PP "como mínimo se sienten a la mesa".

En rueda de prensa este martes tras la reunión del Consell Executiu, ha calificado de inexplicable que en la reunión del CPFF en julio los representantes de los populares consiguieran "bloquear de alguna manera que se pudiese producir esta reunión", después de que los consejeros del PP solicitaran posponer la cita alegando falta de tiempo e información para analizar la propuesta del Ministerio.

"No entendemos que no se quiera tener este debate. Uno puede no estar de acuerdo, lo que no entendemos de ninguna manera es que no sea capaz de sentarse en una mesa y decir en qué no está de acuerdo y qué modelo alternativo se presenta", ha criticado la portavoz, que ha acusado a los populares de querer continuar con la situación actual y no tener una propuesta.

También ha asegurado que sería "inexplicable" que en esta ocasión los populares no se sentasen en la reunión, y ha reivindicado este nuevo modelo y sus beneficios tanto para Catalunya como para el resto de comunidades autónomas.

Sobre la tramitación posterior en el Congreso, Paneque ha llamado a Junts a reflexionar y les ha pedido que "no se eche a perder esta oportunidad de una mejora en la financiación de Catalunya, pese a que para algunos no pueda ser ni la máxima ni la óptima", tras lo que ha añadido que nadie negará que este nuevo sistema comportará mejoras tras 14 años con un modelo de financiación caducado.

"Sería difícil estar reivindicando más inversiones, mejor ejecución, a la vez que se renuncia a 4.700 millones de euros", y ha confiado en la responsabilidad de Junts y del resto de partidos con representación catalana en la Cámara baja.