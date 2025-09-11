Paneque pide mantener "vivo el nervio nacional" para que Catalunya avance

El Govern de la Generalitat, encabezado por su presidente, Salvador Illa, en la ofrenda al monumento de Rafael Casanova por la Diada de Catalunya - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha pedido este jueves por la Diada Nacional que Catalunya mantener "vivo el nervio nacional y civil" para que avance.

Tras la tradicional ofrenda del Govern al monumento de Rafael Casanova por la Diada, encabezada por el presidente, Salvador Illa, Paneque ha afirmado que Catalunya es una nación por su historia, por la lengua catalana, por la democracia, por los derechos y por la credibilidad de sus instituciones, pero sobre todo por "la voluntad de ser de tanta gente a lo largo de tanto tiempo".

Ha sostenido que "ningún proyecto nacional es sólido" sin cohesión social, ha definido Catalunya como una tierra de acogida y respeto, con derechos y deberes para todo el mundo, y ha añadido el deseo de que se celebre la jornada con orgullo sereno, ambición y esperanza.