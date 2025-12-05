Paneque pide "respeto" a las restricciones en la zona cero de la PPA ante el puente

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Energética, Sílvia Paneque, ha pedido este viernes "respeto" a la ciudadanía con las restricciones de movimientos en la zona cero de la peste porcina africana (PPA) ante la previsión de movilidad por el Puente de la Purísima.

En una entrevista en TV3 recogida por Europa Press ha insistido en que los 13 casos positivos en PPA en jabalíes muertos se han dado en un radio de 6 kilómetros de la misma zona de Collserola (Barcelona) y ha tachado de "importante" que se puedan llevar a cabo batidas de jabalíes en el radio de 6 kilómetros para controlar su población.

Sobre posibles Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTO) en empresas exportadoras de porcino afectadas por las restricciones de venta, ha asegurado que, en caso de producirse, el Gobierno ya ha "articulado" los mecanismos para atenderlos.

REGULACIÓN DEL ALQUILER TEMPORADA

En cuanto a la aprobación en el último pleno del año del Parlament de la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones, se ha mostrado confiada en que la medida baje los precios: "Espero que en los próximos trimestres empecemos a notar que esta fuga que teníamos hacia otras modalidades, al estar limitada, tenga efecto en los precios".

Ha señalado que en el acumulado de la aplicación del tope se han contenido las rentas de alquiler, y ha afirmado que se han reducido un 4% en las ciudades tensionadas y un 6,6% en las no tensionadas.

COMUNS

En referencia a la proposición de ley de los Comuns para que los ayuntamientos de Catalunya puedan prohibir las compras especulativas de vivienda, ha subrayado que durante el primer trimestre del 2026 "se verá" cómo se desarrolla la propuesta a través del informe encargado a un grupo de trabajo conjunto con el Govern.

Ha aclarado que "todavía no" están en conversaciones por los presupuestos de la Generalitat de 2026 con la formación que lidera Jéssica Albiach.

RODALIES Y TARIFAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Preguntada por las incidencias en el servicio de Rodalies, ha explicado que un tercio de las incidencias responden a afectaciones en las infraestructuras, y otro tercio del estado del material rodante y trenes: "Nos lo hemos encontrado peor de lo que habíamos pensado".

Sobre las bonificaciones al transporte público, ha remarcado que se debe bonificar a quien lo necesite, según ella, y ha negado la idea de que sea gratuito: "Los impuestos deben servir y la tarifa debe servir para tener un sistema sostenible".