Paneque prevé que los 1.100 pisos de InmoCaixa pasen al parque público en el primer trimestre de 2026

La consellera Sílvia Paneque visita a una promoción de 105 viviendas situada en el Camí dels Capellans de Sitges (Barcelona). - GOVERN
BARCELONA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmado este sábado que el Govern trabaja para que en el primer trimestre de 2026 los cerca de 1.100 pisos adquiridos a InmoCaixa pasen a formar parte del parque público de vivienda de Catalunya.
Lo ha dicho en una visita a una promoción de 105 viviendas situada en el Camí dels Capellans de Sitges (Barcelona), una de las dos adquiridas por el Institut Català del Sòl (Incasòl), acompañada por la alcaldesa, Aurora Carbonell, y la secretaria de Vivienda, Lídia Guillén, ha informado el Govern en un comunicado.
Esta promoción, junto con otro edificio ubicado en la calle Rita Benaprés i Mestres, forma parte del acuerdo de compraventa entre el Govern y InmoCaixa anunciado el pasado mes de noviembre, que permitirá incorporar de forma permanente más de un millar de viviendas al parque público de alquiler asequible.
Paneque se ha reunido con vecinos del bloque y les ha explicado el proceso hasta la adquisición definitiva de los inmuebles y la posterior gestión de los contratos por parte de la Agència de l'Habitatge de Catalunya.
DAR CONTINUIDAD A LOS VECINOS
La consellera ha subrayado que la operación permitirá "dar continuidad a los vecinos y vecinas que tienen contrato" y regularizar la situación de quienes no lo tenían, además de garantizar el mantenimiento del parque.
También ha destacado que la operación permitirá incorporar vivienda de protección oficial de manera permanente y ha señalado que este año el Govern ha incorporado, a través de la compra, más de 3.000 viviendas HPO, remarcando que "ninguna de estas viviendas perderá la protección nunca más".
PROCEDIMIENTO MÁS RÁPIDO
Ha defendido la compra directa de viviendas ya construidas como un mecanismo eficaz para ampliar el parque público de alquiler social, al tratarse de un procedimiento más rápido que la promoción de obra nueva, ya que evita los procesos de licitación y construcción.
En el marco de la visita a Sitges, Paneque también ha visitado uno de los solares donde el Ayuntamiento prevé construir nuevas viviendas de protección oficial.