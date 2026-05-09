Paneque solicita al Gobierno ampliar el Parc Nacional d'Aigüestortes (Lleida)

Parc Nacional d'Aigüestortes - GOVERN

LLEIDA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha solicitado por carta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que inicie los trámites para impulsar la ampliación del Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici (Lleida) por tal de "mejorar la representatividad de sus sistemas naturales".

El Organismo Autónomo de Parques Nacionales ha hecho efectiva a través de su web su consulta pública previa para iniciar los trámites lo que, afirma Paneque, es un primer paso para "recoger las propuestas y aportaciones de la población y grupos de interés sobre la voluntad de ampliación", informa el Govern en un comunicado este sábado.

Actualmente, el Parque Nacional tiene 40.852 hecráreas divididas en 14.119 hectáreas de Parque Nacional "estricto" y 26.733 de zona periférica de protección, por lo que la ampliación, según la consellera, tiene voluntad de reforzar la "coherencia territorial y ecológica del espacio protegido hacia el sector sudeste" del parque, incluyendo la cabezera de la Vall Fosca.

Esta ampliación incrementará la extensión de los sistemas naturales y "mejorará" la capacidad para sostener los procesos ecológicos del parque, favoreciendo una continuidad más grande de las poblaciones.

Con la apertura de la consulta pública previa se abre un proceso que se alargará hasta el 21 de mayo para que la población y los agentes interesados puedan realizar sus apotaciones y, una vez se cierre esta fase, se analizarán todas las aportaciones y aquellas que sean procedentes se añadirán al documento inicial por tal de elaborar una propuesta final.