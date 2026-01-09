Paneque subraya la "necesidad" en Catalunya del concurso de solares tras publicarse su licitación

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, este viernes en su visita a los solares de Sant Adrià del Besòs (Barcelona) - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha subrayado que el concurso de solares publicado este viernes forma parte de "una política innovadora para construir el parque de vivienda pública de alquiler asequible que tanto necesitamos en Catalunya".

Así lo ha explicado durante su visita a algunos de los solares incluidos en la licitación en Sant Adrià del Besòs (Barcelona), y que comportará la construcción de un total de 1.940 viviendas públicas de alquiler público asequible a 75 años, ha recogido el Govern en un comunicado.

Paneque ha señalado que la selección de estos espacios en la zona, una de las más tensionadas dentro del mapa elaborado por la Generalitat para el reparto de las viviendas, responde al "buen diseño del concurso", que busca incluir tanto grandes ciudades como municipios más pequeños.

La Generalitat ha publicado este viernes la información de la licitación para el concurso, que corresponde a 37 solares distribuidos en 23 municipios, y que incluirá la promoción y construcción de los edificios previstos para cada solar, así como la gestión del proceso de ocupación de los mismos y su mantenimiento.

Los pliegos fijan unos criterios técnicos, normativos y constructivos homogéneos para el conjunto de solares, que serán de obligado cumplimiento y los estándares de calidad y eficiencia energética para garantizar la sostenibilidad de los edificios.