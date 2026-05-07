Paneque subraya la necesidad de hacer "una gestión excelente" del parque de vivienda público

Momento de la firma del convenio - GENERALITAT

GIRONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha subrayado la necesidad de hacer "una gestión excelente" del parque de vivienda público, informa la Conselleria en un comunicado este jueves.

Lo ha dicho durante la firma de un convenio entre la Agència de l'Habitatge de Catalunya y el Col·legi d'Administradores i Administradors de Finques de Girona (CAFGi) para impulsar la gestión de comunidades de vecinos en edificios de promoción pública.

Paneque ha señalado que el Govern está haciendo políticas "que no se habían desarrollado nunca" y que son estructurales y se deben mantener en el tiempo.

Por ello, ha dicho que es necesario el conocimiento del ámbito privado, tanto en la construcción del parque como en la gestión.

El convenio firmado responde a la necesidad de que haya comunidades de vecinos bien constituidas, ya que si no se hace, no son posibles actuaciones de rehabilitación, mejora de la accesibilidad o transición energética.