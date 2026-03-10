Paneque ve "tímida" la voz de Europa ante el contexto internacional y pide una posición más clara

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes - EUROPA PRESS

Afirma que todavía no se puede estimar el impacto económico del conflicto en Oriente Medio BARCELONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha afirmado que la voz de Europa ante el contexto internacional es "a veces tímida" y ha reclamado una posición más clara y de mayor consenso entre estados europeos.

Así se ha expresado este martes en rueda de prensa posterior al Consell Executiu, donde ha dicho que el Govern apoya la posición del Gobierno a la hora de "mostrar más valentía y posiciones más claras en los conflictos internacionales" que afectan a Europa.

Así, ha apuntado que "no es ningún secreto" que se han expresado posiciones diferentes por parte de diferentes Estados miembros de la Unión Europea (UE) ante conflictos como el actual en Oriente Medio, después del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, y ha sostenido que es necesario que la UE se muestre fuerte en una única posición y voz.

También se ha referido a la constitución de un grupo de trabajo interdepartamental por parte de la Generalitat para hacer seguimiento de la evolución de los efectos de la guerra en Oriente Medio que es quien, ha dicho, debe hacer diagnóstico de la situación antes de poder ofrecer una aproximación de los recursos económicos que se destinarán a paliar las consecuencias del conflicto.

"Por lo tanto, tenemos que ver cuál es este impacto, esta diagnosis, diseñar políticas, como digo, algunas de actuación inmediata, otras a medio y largo plazo, y, cuando haya la dimensión económica, se pondrán los recursos", ha zanjado.

REUNIÓN ENTRE ILLA Y EL EMBAJADOR DE EEUU

Preguntada por la reunión que se llevará a cabo este martes por la tarde entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el embajador de Estados Unidos Benjamin Leon Jr, ha destacado que este encuentro estaba previsto desde hace tiempo para "explorar vías de progreso económico".

"Sigue la dinámica del presidente que ya marcó al principio el tener una agenda internacional tanto en términos de viaje como en la recepción de los diferentes embajadores", ha explicado.