Paneque ve en la transición energética una oportunidad para "actualizar el parque de vivienda"

Archivo - La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque. - GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmado este jueves que la transición energética es una oportunidad para "actualizar el espacio público y el parque de vivienda".

Lo ha dicho durante la inauguración de la jornada 'Retos de la descarbonización del parque edificado', organizado por el Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya y por el Clúster de Serveis Immobiliaris con el apoyo del Institut Català d'Energia (Icaen), informa la Conselleria en un comunicado.

Allí, Paneque ha destacado que la nueva directiva europea de eficiencia energética de los edificios ha devenido, además de una meta climática, "una nueva vía de actividad económica, de generación de ocupación y de progreso social y verde".

La aplicación de un conjunto de medidas, que van desde las mejoras en eficiencia energética hasta la electrificación de los hogares, se traducirán, a su parecer, en un incremento de habitabilidad y de bienestar.

La consellera también ha manifestado el compromiso del Govern "con la descarbonización del parque edificado y el impulso de la electrificación de los sectores productivos", políticas que ha vinculado al cumplimiento de objetivos establecidos en la Prospectiva Energética de Catalunya 2050 y en los Presupuestos de carbono.