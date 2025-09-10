Panés (Cecot) celebra el rechazo a la reducción de jornada e insta al diálogo social

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cecot, Xavier Panés, ha celebrado este miércoles el rechazo del Congreso a tramitar la ley de reducción de jornada laboral, al ser "coherente con la realidad económica del país", y ha instado a situar el debate en el marco del diálogo social, informa en un comunicado.

La patronal considera que cualquier medida que impacte en empresas y trabajadores debe surgir del diálogo social con sindicatos y patronales, y ha recordado que no se posiciona contra la reducción de jornada en sí misma, sino por su "imposición unilateral".

Panés ha dicho que el Congreso no dispone de toda la capacidad técnica para calibrar estos impactos en detalle ya que dependen de muchas variables microeconómicas: "El verdadero reto es construir, desde el consenso, un marco laboral equilibrado y adaptado al contexto actual".