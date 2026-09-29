Panés (Cecot) expone ante Feijóo su preocupación por el absentismo laboral y la "presión fiscal"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; el presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, y el alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, durante un encuentro con Cecot - Kike Rincón - Europa Press

TERRASSA (BARCELONA), 29 (EUROPA PRESS)

El presidente de la patronal Cecot de Terrassa (Barcelona), Xavier Panés, ha expuesto este martes ante el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, su preocupación por el incremento del absentismo laboral y el impacto sobre la productividad, así como por la "presión fiscal que, en demasiadas ocasiones, penaliza la inversión" y el crecimiento empresarial.

Lo ha dicho en una intervención inicial antes de un encuentro con el presidente de los populares en la sede de la patronal en Terrassa, al que también han asistido el presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, y el secretario general, Juan Fernández.

Panés ha lamentado la existencia de "una burocracia excesiva que ralentiza proyectos, retrasa decisiones e incrementa costes innecesarios", y ha señalado otras cuestiones como el déficit de infraestructuras que afecta a la competitividad y la movilidad.

Debates que, ha afirmado, superan los ciclos políticos y que "requieren una visión a largo plazo".

"Las empresas necesitan estabilidad, seguridad jurídica, ambición reformista, administraciones que acompañan en lugar de obstaculizar la capacidad de gestión. Y esas cuestiones no son patrimonio de ninguna ideología concreta", ha concluido.