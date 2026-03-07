El pantano de Susqueda (Girona) desembalsa agua tras alcanzar el 103% de su capacidad

Archivo - Pantano de Susqueda - ENDESA - Archivo

GIRONA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pantano de susqueda (Girona) desembalsa agua este sábado al haberse desbordado alcanzando el 103% de su capacidad, según datos de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) consultados por Europa Press.

Según los datos de la ACA el volumen de agua embalsada es de 229.194 hectómetros cúbicos y en un apunte en X informan que el río Ter ha llegado al umbral de alerta por el desbordamiento del pantano, con un caudal de 208 metros cúbicos por segundo y "tendencia creciente".

Por ello, la ACA pide extremar la precaución hasta la desembocadura del río y evitar acceder al cauce del río.