El Papa León XIV llega a Brians 1, donde se encontrará con 80 internos de 3 prisiones catalanas

Los internos le entregarán un cuadro, una pieza de cerámica y una carta

SANT ESTEVE SESROVIRES (BARCELONA), 10 (EUROPA PRESS)

El Papa León XIV ha llegado sobre las 10.45 horas de este miércoles al Centre Penitenciari Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), donde se encontrará unos 80 internos de tres cárceles: 13 mujeres y 26 hombres de Brians 1, 32 hombres de Brians 2, y 9 mujeres del Centro Penitenciario de Mujeres de Barcelona, popularmente conocido como prisión de Wad-Ras.

Robert Prevost, el primer Papa en visitar una cárcel en España, será recibido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; la alcaldesa de Sant Esteve Sesrovires, Roser Brosed; el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, y el obispo de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Xabier Gómez.

En el teatro, además de los internos, aguardan el director de la prisión, Jordi Pons, funcionarios, voluntarios que colaboran con la Pastoral Penitenciaria y párrocos, entre ellos el sacerdote mercedario Jesús Bel, coordinador de la Pastoral Penitenciaria del Obispado de Sant Feliu de Llobregat y capellán de la prisión de Brians 1 del módulo de hombres, así como el capellán de la prisión de Wad-Ras (Barcelona) y del módulo de mujeres de Brians 1, Jesús Roig.

El acto, que tendrá una duración aproximada de 20 minutos, comenzará con la interpretación de la canción 'Ayúdame a caminar', a cargo de los internos de Brians 1, y un saludo de Pons, y, tras el testimonio de dos reclusas, Montserrat y Josefina, finalizará con la interpretación del 'Virolai' y la bendición del Pontífice, que les dirigirá unas palabras antes de continuar hacia Montserrat.

OBSEQUIOS

Hacia el final del acto los internos harán entrega a León XIV de unos obsequios, todos ellos elaborados por personas privadas de libertad en el marco de las actividades formativas y artísticas que se desarrollan en los centros penitenciarios de Catalunya.

El conjunto incluye un cuadro elaborado por una persona interna en Brians 1 y un plato de cerámica creado conjuntamente en los talleres de diseño, cerámica y serigrafía de Brians 2.

El cuadro incorpora diversos elementos de simbología cristiana: la composición está presidida por una paloma situada en el centro de la pintura, asociada a los valores de la paz, la esperanza y el Espíritu Santo, y en la parte superior aparece una cruz inscrita dentro de un círculo, en una obra que combina formas geométricas y colores suaves para construir una imagen de carácter espiritual.

El plato de cerámica evoca visualmente el 'trencadis', uno de los lenguajes artísticos más característicos de Catalunya, y la imagen central de la pieza es una paloma surgida de forma casi accidental durante el ejercicio creativo.

Para los creadores, esta obra simboliza al mismo tiempo libertad y límite, apertura y contención, y pretende transmitir un mensaje de esperanza, transformación y dignidad humana.

CARTA

El plato va acompañado de una carta escrita por las personas internas que han participado en este proyecto colectivo y, más allá de describir la obra y el proceso de creación, recoge un mensaje de agradecimiento al Papa por su visita al centro penitenciario.

En las primeras líneas, subrayan "la emoción" que les ha generado poder formar parte de este momento y contribuir, a través de la creación artística, a este encuentro, y añaden que la creación artística permite generar espacios de crecimiento personal y transformación.

"Reciba este presente como muestra de agradecimiento y como recuerdo de su visita al Centro Penitenciario Brians. Con este obsequio, las personas internas queremos expresar la emoción que nos ha generado poder formar parte de este momento y contribuir, a través de la creación artística, a este encuentro".

Por su parte, el Papa hará entrega de una iconografía religiosa destinada a quedarse en Brians 1 como testimonio de su visita.

PREPARACIÓN

Los alumnos del Centro de Formación de Adultos de Brians 1 han preparado diversos murales de bienvenida con mensajes dirigidos al Papa, que se colocarán en la entrada del teatro.

La decoración floral del espacio ha corrido a cargo íntegramente de las mujeres internas que actualmente están finalizando el certificado profesional de floristería impartido por el CIRE en Brians 1, y la composición que han preparado incorpora lirio, rosas y claveles blancos, eucalipto y paniculata, entre otras flores.

La participación de los internos en los murales, la decoración floral, la música, los testimonios y los obsequios convierte la visita en una experiencia construida colectivamente.