El Papa recibe la reproducción de una maqueta de un ventanal de la Sagrada Familia, atribuida a Gaudí

Entrega de la reproducción de la maqueta al Papa. - CERCLE ARTÍSTIC SANT LLUC

BARCELONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El papa León XIV ha recibido la primera reproducción de una maqueta de un ventanal de la Sagrada Familia atribuida a Antoni Gaudí, conservada en el Cercle Artístic de Sant Lluc de Barcelona y restaurada con fragmentos originales recuperados tras la Guerra Civil.

El obsequio lo ha entregado en el Vaticano el presidente del Círculo Ecuestre, Enrique Lacalle, en nombre de Sant Lluc, inaugurando una edición limitada de las reproducciones con motivo del centenario de la muerte de Gaudí, informa la entidad artística en un comunicado de este lunes.

La obra original constituye "un testimonio excepcional" del proceso creativo de Gaudí y de la estrecha relación del arquitecto con Sant Lluc, del que fue socio.

En la tarjeta que acompañaba el obsequio, la entidad expresaba su "profunda devoción y respeto" al Pontífice, y explicaba que la primera reproducción se ofrece como homenaje conmemorativo al centenario de la muerte del arquitecto.

La entrega al Papa quiere simbolizar "el reconocimiento universal de la obra de Antoni Gaudí" y poner en valor la labor de conservación del patrimonio artístico desarrollado por el Cercle Artístic de Sant Lluc.