Parada la fuga de amoníaco en La Pobla de Mafumet (Tarragona)

Publicado 31/05/2019 12:46:46 CET

TARRAGONA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Protección Civil de la Generalitat ha informado de que la fuga de amoníaco en La Pobla de Mafumet (Tarragona) ha quedado parada sobre las 11.30 horas, tras causar este viernes la muerte de un trabajador y dejar en estado crítico a otro.

En un comunicado, Protección Civil ha informado de que el teléfono de emergencias 112 ha recibido el aviso de la empresa Carburos Metálicos a las 9.05 horas informando de la fuga en un depósito de amoníaco al aire libre pero dentro de las instalaciones de la compañía.

Se ha activado la fase de emergencia del plan Plaseqcat por el escape en las instalaciones de la empresa del Polígono Norte de Tarragona y a las 10.35 horas se ha rebajado a la fase de alerta al constatar que no había afectación exterior.

Según informaciones preliminares, el escape ha sido de entre 500 litros y 600 litros de amoníaco de un tanque con capacidad de 20.000 litros, que contenía 800.

Los Bomberos de la Generalitat han desplazado a cinco dotaciones y junto a los bomberos del Parque Químico Norte han supervisado el tanque afectado, que está situado en el exterior de las instalaciones.

Se ha comprobado que la fuga está controlada y los bomberos están realizando una pantalla con una cortina de agua para disolver el productor, por lo que lo han dado por controlado.

Los equipos de Control Ambiental de la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad han realizado controles en el exterior de la empresa afectada y todas las analíticas han dado negativo, aunque aun se pueden producir molestias por el olor.

Por ello, se recomienda a los ciudadanos que no se acerquen a la zona del polígono, aunque fuera de las instalaciones no hay riesgo de afectación para la población y no se ha decretado el confinamiento.

HERIDOS

Según ha informado el Sistema de Emergencias Médicas (Sem), el herido crítico --que en un principio era grave-- ha sido trasladado en helicóptero al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

Además, hay otros siete afectados: un trabajador leve trasladado al Hospital Joan XXIII y seis atendidos en el mismo lugar --tres son bomberos del parque químico, uno es técnico del Sem y dos son trabajadores--.

Dos de los heridos han sido descontaminados in situ para eliminar los restos de producto tóxico, uno de ellos por los bomberos y el otro por un equipo del Sem.