El Parc Astronòmic del Montsec (Lleida) recibió más de 30.000 visitantes en 2025

LLEIDA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parc Astronòmic del Montsec (PAM), en Lleida, ha cerrado el año 2025 con más de 30.000 visitantes y este año volverá a abrir el viernes 6 de febrero.

El PAM, gestionado por Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), celebró el año pasado el centenario de Assumpció Català i Poch, la primera profesora astrónoma de España, y se hicieron diversos actos de conmemoración, informa FGC en un comunicado este domingo.

También se celebró el 11 Festival d'Astronomia en octubre; el 'Cicle de Música sota les estrelles', con la participación de artistas catalanes como Manu Guix, Judit Neddermann y Pau Figueres, y, durante la Navidad, la programación especial de Nadal a l'Astronòmic recibió 1.200 visitantes.

Además, en 2025 el PAM incorporó tres nuevos telescopios portátiles Dobson, de 30 centímetros de diámetro, que están a disposición de los visitantes.

ECLIPSE TOTAL EN 2026

De cara al 2026 el PAM está preparando actividades para acercar a la población el eclipse total de sol que se producirá el 12 de agosto y se podrá ver en el sur de Catalunya.

El director gerente del parque, Salvador Ribas, espera que este eclipse "sea una oportunidad para despertar la curiosidad científica y vivir una experiencia segura y memorable".