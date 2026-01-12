El Parc Audiovisual de Catalunya adjudica la redacción del proyecto de ampliación de sus estudios

La ampliación tiene como objetivo doblar la capacidad de producción y rodaje - GOVERN

BARCELONA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parc Audiovisual de Catalunya (PAC) ha adjudicado a la UTE Camps-Felip-Ferrando la redacción del anteproyecto, el proyecto básico, el proyecto de ejecución y la dirección de obras, coordinación de seguridad y salud y la certificación final de la ampliación de su recinto en Terrassa (Barcelona).

Esta actuación, impulsada por el PAC, el Ayuntamiento de Terrassa y el Institut Català de les Empreses Culturals (Icec), supone "un paso clave en el desarrollo de la infraestructura audiovisual de referencia en el sur de Europa y en la consolidación del Catalunya Media City", informa el Govern en un comunicado este lunes.

La licitación se ha publicado y gestionado a través de un concurso de proyectos con intervención de jurado, y el objeto del concurso es la elaboración de todas las fases técnicas y de dirección de las obras de la ampliación planificada del PAC.

El precio máximo para prestar estos servicios es de 1.496.993,91 euros y este contrato impulsa la fase técnica preceptiva antes de poder licitar la ejecución material de las obras; y se prevé que la duración de las obras podría ser de unos 15 meses.

El proyecto de ampliación del PAC en Terrassa tiene como objetivo doblar la capacidad de producción y rodaje, incorporando dos grandes platós de nueva construcción --de 2.200 metros cuadrados, "el más grande de Catalunya, y otro de 1.000-- y espacios auxiliares para servicios de producción.