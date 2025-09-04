El Parc del Fòrum acoge la nueva edición del Extreme Barcelona con más de 500 atletas

Este jueves se ha presentado la nueva edición del Extrem Barcelona que se celebrará en el Parc del Fòrum. - GAEL STRACHAN / EXTREME BARCELONA

BARCELONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deporte del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, ha presentado este jueves la nueva edición del Extreme Barcelona, que se celebrará desde este viernes hasta el domingo en el Parc del Fòrum, contará con más de 500 atletas y será "uno de los eventos deportivos más espectaculares del calendario".

"Barcelona se convierte en el centro de los deportes urbanos y todo el mundo tendrá la oportunidad de disfrutarlo al máximo porque las entradas gratis", ha expresado en un comunicado de Extreme Barcelona.

Por otra parte, el director de Urban World Series, Victor Casanovas, ha remarcado la relevancia de los deportistas del Extreme Barcelona afirmando que el objetivo del torneo es "superarse cada año, dando el mejor espectáculo a los espectadores y las mejores instalaciones para los deportistas".

Al acto de presentación también han asistido tres atletas de "talla mundial" que participarán en la edición de este año, como el caso de José 'Maligno' Torres, que viene a la capital catalana en la condición de actual campeón olímpico en BMX en París 2024.

Además, por segundo año consecutivo, el Campeonato Mundial de Freestyle Trampoline se decidirá en el Extreme Barcelona.