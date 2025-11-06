El Parc de l'Alba de Cerdanyola (Barcelona) estrena residencia para estudiantes e investigadores

Residencia en el Parc de l'Alba. - INCASÒL

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parc de l'Alba de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) cuenta desde este curso con la primera residencia para estudiantes e investigadores, informa el Institut Català del Sòl (Incasòl) este jueves.

El inmueble tiene capacidad para 610 estudiantes e investigadores y está en funcionamiento desde el pasado 1 de septiembre, gestionado por Yugo Alba Viu, Urbania y LaSalle IM.

Está situado entre el sincrotrón Alba y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en unos terrenos comprados al Incasòl, y cuenta con piscinas, gimnasio, cine, sala de juegos y estudio de podcast.