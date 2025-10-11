El Parc Natural de l'Alt Pirineu (Lleida) edita un catálogo de flora vascular

Una de las plantas del catálogo - GENERALITAT DE CATALUNYA

LLEIDA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parc Natural de l'Alt Pirineu ha editado un catálogo de flora vascular que recoge toda la información disponible sobre plantas con flor y helechos del parque y de zonas que lo rodean.

Sintetiza los datos previos existentes sobre flora (publicados y en bases de datos), que han sido analizados críticamente, aportando un datos inéditos hasta ahora, informa este sábado la Conselleria de Territorio de la Generalitat en un comunicado.

Recoge información sobre 1.765 plantas vasculares --sin contar musgos ni algas--, de las que 1.465 se han encontrado dentro de los límites del parque, pero el número real seguramente es mayor, porque casi cada año se van encontrando especies nuevas.

Con los datos actuales, se estima que en el parque y periferia se encuentran algo menos de la mitad de las plantas autóctonas de Catalunya (47%) y alrededor del 38% del total, sumando las introducidas.

En la zona estudiada hay 26 especies amenazadas en Catalunya y otras 30 casi amenazadas y, de estas, 26 tienen protección legal a nivel muy alto (incluidas en el Catálogo de flora amenazada de Catalunya).

La publicación, que se presentará este sábado por la tarde en un acto en Ribera de Cardós (Lleida), ha sido elaborada por el biólogo Pere Aymerich en colaboración con Anna Seuba, que se ha encargado de los mapas, y la diseñadora gráfica Ermínia Altarriba.