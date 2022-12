El Parlament acuerda compensar a las escuelas por el incremento de los gastos de suministros

BARCELONA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno Parlament ha acordado este jueves compensar a los centros del Servei d'Educació de Catalunya ante "el incremento extraordinario" de los gastos de los suministros de agua, gas y electricidad.

Se trata del cuarto punto de una moción de Junts que ha salido adelante con el apoyo de PSC-Units, ERC, Junts, Vox, Cs, PP y la abstención de la CUP.

El Parlament también ha instado a incrementar la partida de funcionamiento de los centros educativos públicos y la financiación del módulo económico del concierto en los próximos presupuestos de la Generalitat para 2023 y los siguientes.

En la misma moción, la Cámara catalana se ha comprometido a dotar a los centros de los medios económicos y personales para la atención al alumnado con necesidades educativas específicas, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del Pacto contra la Segregación Escolar.

También pide al Ejecutivo catalán dotar a los centros de los recursos económicos para el alumnado vulnerable durante el curso escolar por el que han estado asignados.

INTEGRACIÓN DE CONCERTADOS

Asimismo, se ha dado luz verde al quinto punto de la moción que establece que antes de autorizar que un centro concertado pase a titularidad pública por motivos económicos "se mejore específicamente la financiación del centro afectado".

Este punto se ha aprobado con el voto a favor de Junts, Cs, PP, Vox y del diputado del PSC-Units Ramon Espadaler; la abstención de PSC-Units, y el voto en contra de ERC de los comuns y de la CUP.

En un mensaje en Twitter recogido por Europa Press, Espadaler ha explicado que en la votación de este punto se ha acogido al acuerdo que otorga a Units la posibilidad de votar diferente en educación: "Votaré si a que Educación mejore específicamente la financiación de los centros concertados con problemas económicos, como alternativa a integrarlos a la titularidad de la Conselleria".

AVANZAR HACIA LA PLENA GRATUIDAD

La diputada de Junts, Anna Erra, ha instado a mejorar el modelo de concierto, sobre todo en los relacionado con los gastos de mantenimiento, y ha apostado por "una buena detección y distribución del alumnado vulnerable".

Esther Niubó (PSC-Units) ha coincidido en "avanzar irreversiblemente hacia la gratuidad y la distribución equilibrada del alumnado", y ha destacado la importancia de compensar el esfuerzo que realizan los centros ante el aumento del precio de las facturas de los suministros.

La republicana Mònica Palacín ha reprochado a Junts oponerse a los procesos de integración a la red pública de aquellos centros concertados que nos piden: "Nos encontrarán para mejorar el conjunto del sistema educativo, no solo para una parte de ella".

El diputado de Vox Manuel Jesús Acostas ha criticado las propuestas de Junts dos meses y medio después de salir del Ejecutivo: "Han sido parte en el menosprecio a la cultura del esfuerzo, el adoctrinamiento liberticida y la mengua del nivel académico y la imposición de un modelo monolítico de escuela: solo pública, solo laica y solo en catalán".

El 'cupaire' Carles Riera ha coincidido en el problema que representa la infrafinanciación de la escuela pública y la segregación escolar, y ha tildado de "paradójico" que Junts proponga aumentar la financiación a la concertada, lo que considera que favorece a aumentar las desigualdades sociales.

Jordi Jordan, de los comuns, ha lamentado que la moción de Junts se haya centrado en gran parte en la concertada y sus necesidades, y ha afirmado que su grupo busca avanzar en un modelo diferente, que busca fortalecer la escuela pública y gratuita.

Nacho Martín Blanco (Cs) ha celebrado que la salida de Junts del Govern permita que traigan debates "interesantes" al Parlament, aunque ha dicho que su posición no es creíble porque durante su paso por el Ejecutivo contribuyeron a ahogar la escuela concertada catalana, según él.

El diputado no adscrito Antonio Gallego también ha reprochado a Junts preocuparse ahora por la concertada: "La concertada, además de ser necesaria, no es prescindible. No nos podemos permitir el cambio que supondría que todos los centros concertados pasen a ser públicos".