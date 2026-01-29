El Parlament apoya la nueva financiación con PSC, ERC y Comuns y rechaza el concierto

Votación en el hemiciclo durante una sesión del pleno en el Parlament, a 29 de enero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). Continúa la sesión iniciada ayer en la que Albert Dalmau, en funciones de presidente, comparecía en el pleno del Parlament a pet - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado este jueves apoyar la nueva propuesta de financiación con los votos de PSC-Units, ERC y Comuns, el voto en contra de Junts, PP, Vox y Aliança Catalana (AC) y la abstención de la CUP, y ha rechazado que el sistema más justo deba tener forma de concierto económico.

En el debate en el pleno de una moción de los Comuns sobre la evolución de la economía catalana, ha salido adelante este punto, que pide trabajar para que el Parlament dé apoyo a la nueva propuesta de financiación "que puede representar, como mínimo 4.700 millones anuales para el Presupuesto de la Generalitat".

Poco antes, el pleno ha rechazado un punto de otra moción, en este caso de Junts, que pedía constatar que el sistema de financiación más justo es el concierto económico y reclamaba se aplicara mediante una ley específica que regule su funcionamiento, "fuera del marco de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca)".

Los de Carles Puigdemont pedían que esa ley prevea que la Generalitat tenga "la plena soberanía fiscal y normativa sobre todos los impuestos recaudados en Catalunya", así como la gestión, liquidación, recaudación y inspección a través de la Agència Tributària de Catalunya.

Esta norma también incluiría una cuota que la Generalitat pagaría al Estado por los servicios prestados en Catalunya "y una aportación solidaria decidida por la Generalitat".

En la votación, Junts, ERC y la CUP se han quedado solos, al ser las únicas fuerzas que han apoyado este punto, mientras que Aliança Catalana (AC) y Comuns se han abstenido y PSC, PP y Vox han votado en contra.

Tampoco ha salido adelante otro punto de la moción de Junts que instaba al Govern a pedirle al Gobierno central que asuma "el compromiso de la no ejecución histórica de las inversiones en Catalunya", empezando por la condonación del 100% de la deuda del Fondo de Liquidez Autonomico (FLA) de manera inmediata.

DEBATE

El diputado de Junts Toni Castellà ha reiterado que, en el actual contexto político, se está ante "una oportunidad histórico" para conseguir una financiación justa para Catalunya, algo que considera que pasa por conseguir el concierto.

Para el diputado de ERC Albert Salvadó, la intención de Junts es intentar justificar un no a que Catalunya disponga de 4.700 millones de euros cada año, y les ha acusado de no pensar en los catalanes y sí de buscar la rentabilidad electoral : "Catalunya necesita a Junts, y Junts está renunciando sistemáticamente a ser parte de la solución. Están instalados en el todo o nada", ha reprochado.

La diputada del PP Miriam Casanova ha asegurado que su partido defiende una financiación "justa y justificada en la mejora de la prestación de servicios públicos y en una menor carga fiscal, y en el marco de un sistema solidario y negociado entre todas las comunidades", por lo que cree que los de Carles Puigdemont sólo quieren buscar la confrontación rescatando la vía del 'procés'.

El portavoz de Vox, Joan Garriga, ha negado que exista un déficit fiscal del Estado respecto a Catalunya, y ha sostenido que es una invención de Junts, que validan otras fuerzas del Parlament: "El déficit fiscal no existe, se lo inventan ustedes para enfrentar territorios y eso es muy grave. El problema de Catalunya es la asfixia fiscal y la mala gestión de la Generalitat".

Desde los Comuns, su portavoz, David Cid, ha afeado a Junts que critiquen los acuerdos cuando los impulsan otros partidos, que vean ahora necesario un concierto cuando nunca lo han exigido cuando han condicionado la gobernabilidad en el Congreso, y a la vez que ha advertido: "La pregunta que deberán responder es: 'sí o no a que Catalunya tenga 4.700 millones más", y ha deseado que no se equivoquen en responderla.

El diputado de la CUP Dani Cornellà ha rechazado que lo que propone la moción de Junts sea la solución para Catalunya, por lo que ha apostado por la vía "de la confrontación con el Estado de la manera que sea" para ser independientes y poder gestionarlo todo.

"No somos procesistas ni concertistas, somos independentistas", ha recalcado la líder de Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, que ha acusado a los de Junts de vender la libertad de Catalunya por cuatro monedas más --textualmente--, alegando que el concierto no haría que dejaran de depender del Estado, y ha cargado también contra el papel de ERC.

Finalmente, el portavoz adjunto de PSC-Units, Jordi Riba, ha calificado el concierto de "pantalla pasada y callejón sin salida", y ha abogado por opciones con arreglo a la realidad parlamentaria en el Parlament y el Congreso como lo es, a su parecer, el modelo de financiación singular, que cumpla con el principio de ordinalidad y aporte más transparencia y recursos a la Generalitat.