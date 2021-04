El Parlament aprueba por unanimidad la solicitud de comparecencia de Aragonès

BARCELONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado por unanimidad este jueves la solicitud de comparecencia del vicepresidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, sobre la crisis sanitaria, económica y social y la gestión de los fondos europeos presentada por los grupos PSC-Units, Cs y PP, mientras que ha rechazado la misma petición realizada por Vox.

La petición de comparecencia se ha aprobado con 126 votos a favor y ninguno en contra, y el vicepresidente tiene 30 días de plazo desde este jueves para comparecer ante el pleno de la Cámara catalana.

La portavoz de los socialistas, Alícia Romero, ha pedido a Aragonès que ponga fecha para la comparecencia ante el pleno "ya que no puede poner fecha para su investidura", y le ha reprochado que no haya hablado por voluntad propia ante la Cámara y que lleve 57 días sin comparecer, según ella.

La diputada de Cs Anna Grau ha asegurado que el vicepresidente no comparece, no porque no tiene tiempo, sino porque no le dejan, y ha criticado la gestión de la pandemia por parte de la consellera de Salud, Alba Vergés: "Es curioso, usted que tiene los ovarios tan sensibles, se le inflan para unas cosas y no para otras", ha dicho en referencia a unas declaraciones que hizo Vergés sobre un diputado de naranja.

Por su parte, Eva Parera (PP) ha pedido que el vicepresidente explique lo que hará el Govern cuando se termine el estado de alarma y ha criticado la falta de control parlamentario que ha habido durante este periodo: "Es una anomalía peligrosa, ha habido limitaciones de derechos a golpe de decreto y se han tomado decisiones importantes de un día para otro".

El diputado de Vox Joan Garriga ha apuntado que hay una triple crisis en Catalunya --sanitaria, económica y social--, para lo que considera que el confinamiento ha sido la "única solución" del Govern y le ha reprochado que no haya dado suficientes ayudas directas.

CUP, COMUNS, ERC Y JUNTS

Por parte de la CUP, la diputada Laia Estrada ha censurado que sean PSC y PP quienes pidan comparecer a Aragonès, tras criticar su gestión de la pandemia en el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, respectivamente, pero ha explicado su voto favorable porque cree que el Govern debe rendir cuentas y dar respuestas.

La diputada de los comuns Susanna Segovia ha ironizado con que Aragonès no quiere hablar ante el pleno porque "está frustrado" porque no ha conseguido comparecer como nuevo presidente de la Generalitat, y ha augurado que ERC y Junts formarán un gobierno que a nadie le gustará porque mantienen una relación tóxica entre ellos, en sus palabras.

Por parte de los republicanos, su portavoz, Marta Vilalta, ha defendido que el vicepresidente ya ha comparecido este jueves en sesión de control y ha afeado al PSC que les digan que están tardando mucho en formar un nuevo Ejecutivo, cuando el Gobierno central tuvo que repetir elecciones y estuvo "más de 400 días en funciones"; y ha pedido que Grau retire las palabras sobre los ovarios de la consellera Vergés.

Por último, la diputada de Junts Glòria Freixa también ha criticado que comuns y PSC les digan que tardan en formar Govern, cuando "repetir elecciones es más grave", y ha pedido que la crítica en el Parlament se haga siempre desde el respeto.

Además, el pleno de la Cámara catalana ha aprobado, con el voto en contra de Vox, la designación de los interventores del Parlament para el periodo presupuestario de 2021, que controlarán el presupuesto del Parlament, y que serán Òscar Ordeig (PSC), Juli Fernàndez (ERC) y Teresa Pallarès (Junts).