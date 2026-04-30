El Parlament asume que Hernàndez dijo que los informes de Sijena ven "imposible" su traslado

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BARCELONA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha asumido este jueves las declaraciones de la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, en mayo de 2025 en que afirmó que todos los informes de expertos de los que disponían sobre las pinturas de Sijena apuntan a que es "imposible" su traslado sin dañarlas.

Este punto de una moción de Junts sobre políticas culturales ha salido adelante en el Parlament con el apoyo de todos los grupos salvo el voto en contra de PP y Vox.

Sin embargo, se ha rechazado otro punto que instaba a Hernàndez a exigir al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el informe técnico sobre los efectos del posible traslado de los murales, que debe elaborar el Instituto del Patrimonio Cultural de España.

En este ocasión, los socialistas han sumado sus votos a los de PP y Vox para rechazar este punto, los Comuns se han abstenido y el resto de grupos han votado a favor.

SANT JORDI

La moción ha querido incidir también en la celebración de Sant Jordi, constatando el "éxito" de esta Diada y reafirmándola como una jornada literaria, festiva, reconocida y admirada en todo el mundo.

Todos los grupos han apoyado este punto menos Vox, que ha votado en contra, y el PP se ha abstenido.