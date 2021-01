El Parlament autoriza el endeudamiento del Govern en la prórroga de los Presupuestos de 2020

Se podrán hacer las amortizaciones de deuda del primer trimestre de 2021

El Parlament ha validado este miércoles un decreto ley que autoriza al Govern a hacer operaciones de endeudamiento en prórroga de los Presupuestos de la Generalitat de 2020 y con "todo el déficit que sea necesario", de acuerdo con la suspensión de los objetivos de déficit y de deuda por la situación de pandemia.

Se ha aprobado con el voto favorable de los socios de Govern, la abstención de Cs, el PSC y el PP y el 'no' de los comuns y la CUP.

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha apuntado que gracias a este decreto se podrán llevar a cabo las "amortizaciones de la deuda que debe atender la Generalitat" y que este primer trimestre de 2021 ascienden a 4.400 millones de euros.

"Su financiación ya está programada y acordada, pero necesitamos que el Parlament convalide la autorización por vía de ley al Govern para que lo pueda hacer", ha insistido.

El decreto también prevé operaciones de endeudamiento para entidades del sector público que dependen de la Generalitat, para que puedan atender sus necesidades durante el periodo de prórroga presupuestaria; y también autoriza al Govern a prestar avales en la línea de lo que se ha hecho en años anteriores.

DEBATE

Durante el debate, la diputada de Cs Laura Vílchez ha reprochado al Govern que se aprobaron los Presupuestos de la Generalitat de 2020 en plena pandemia "sin tener en cuenta todo lo que traía" con ella; y ha tachado al Ejecutivo catalán de tener poca capacidad de diálogo con la oposición y agentes sociales.

La viceprimera secretaria del PSC, Eva Granados, ha advertido que este decreto es consecuencia de no haber aprobado aún un presupuesto para 2021, y ha afeado al independentismo haber hecho hasta cinco prórrogas desde el 2012: "El último presupuesto aprobado en tiempo y forma lo aprobó el presidente Montilla, es así".

Por los comuns, Jéssica Albiach ha criticado al Govern por no haber celebrado elecciones en julio o septiembre como hicieron el País Vasco o Galicia, ya que cree que de haberlo hecho se tendrían unos presupuestos cuando tocaba "y no nos encontraríamos en esta situación 'kafkiana' pendientes de las decisiones del juez", ha exclamado.

El diputado de la CUP Vidal Aragonés ha dicho que no apoyan este decreto porque están en contra de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de mantener ciertos límites de déficit, así como también de algunas medidas que contiene el texto, como que "recursos públicos se dediquen a escurrir la deuda de empresas sanitarias privadas".

Por el PP, Alejandro Fernández ha ironizado con que la prórroga presupuestaria comienza a ser un clásico en Catalunya, sobre todo --dice-- desde que comenzó el proceso independentista: "Pero ahora es más grave, porque estos presupuestos ya nacían desfasados para 2020 y ahora lo son más para 2021".

La portavoz de ERC en el Parlament, Marta Vilalta, ha insistido en que si el Govern está en funciones es por culpa de la "represión", pero que aún así no ha dimitido de sus funciones de gestionar la pandemia; algo que cree que no está haciendo el Gobierno central, que lo acusa de lavarse las manos por no dar ayudas directas a sectores afectados.

Por último, Francesc de Dalmases (JxCat) ha destacado que mientras el Govern hace "equilibrios presupuestarios" para hacer frente a la crisis por la pandemia, el Gobierno central se dedica a salvar el IBEX y a condenar a autónomos y pymes sin ayudas directas o a la población más vulnerable, en sus palabras.