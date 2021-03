El Parlament constituye este viernes la XIII legislatura e investirá a Borràs como presidenta

El independentismo reeditará mayoría en la Mesa y la CUP estará en el órgano por primera vez

BARCELONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlament celebrará este viernes el pleno de constitución para dar inicio a la XIII legislatura e investirá a la candidata de Junts, Laura Borràs, como la nueva presidenta de la Cámara catalana, después de que la Ejecutiva de la formación haya apostado definitivamente por ella para encabezar la institución.

El pleno comenzará a las 10.00 horas y por primera vez se hará en el Auditorio del Parlament, en lugar de en el hemiciclo como es habitual, para garantizar las medidas sanitarias ante la pandemia del coronavirus.

Para ello, se ha adaptado el Auditorio con 135 sillas separadas entre sí, dos pasillos centrales y una mesa presidencial elevada para los miembros de la Mesa, todos los diputados deberán llevar mascarilla, accederán de forma gradual a la sala a media hora antes del inicio de la sesión y estarán ordenados por partidos para evitar que se crucen en los pasillos durante las votaciones.

El pleno, el primero en el que podrán participar todos los diputados desde marzo de 2020 --durante la pandemia se han celebrado de manera reducida por el coronavirus-- estará pilotado por la Mesa de Edad, el órgano que preside la sesión constitutiva de la legislatura, que estará encabezada por el republicano Ernest Maragall como diputado de más edad (78 años), y lo acompañarán los dos benjamines del hemiciclo: el socialista David González (26 años), y el diputado de Vox Alberto Tarrades (24 años).

Tras una intervención de Maragall, los secretarios de la Mesa de Edad leerán la relación de los diputados electos y comenzarán las tres votaciones para escoger a los miembros del órgano rector del Parlament de la nueva legislatura.

ELECCIÓN DE BORRÀS

Para escoger al presidente del Parlament, los diputados realizan una votación escribiendo en un papel el nombre de su candidato que introducen en una urna sin revelar su apuesta: gana el que tenga la mayoría absoluta en una primera votación; si nadie lo logra, se celebra una segunda votación con los dos candidatos más votados en la primera, y gana el que obtenga más votos.

La elección de Borràs como presidenta de la Cámara está asegurada con los votos de Junts y ERC, después de que hayan alcanzado un acuerdo a menos de 24 horas para la celebración de este pleno tras varias semanas de negociación y por el que Junts se queda con la Presidencia del Parlament, ERC con una Vicepresidencia y la CUP una de las cuatro Secretarías de la Mesa.

Todavía está por ver qué votará la CUP, que el jueves condicionó su decisión al candidato que planteara Junts pero garantizando en todo caso que el presidente del Parlament será independentista y expresó su preocupación porque pudiera ser Borràs, por su situación judicial.

Por este motivo, se podría dar la posibilidad de que la CUP votara a su diputado Pau Juvillà o se abstuviera, pero esto no afectará a que Borràs sea investida presidenta del Parlament porque ERC y Junts suman 65 diputados y no necesitan los votos de los 'cupaires', pero en este caso la investidura saldría adelante en la segunda vuelta y no en la primera.

RESTO DE LA MESA

El Parlament también elegirá con el mismo procedimiento a los otros seis miembros de la Mesa --una votación para dos vicepresidentes y otra para los cuatros secretarios-- y los independentistas revalidarán la mayoría absoluta en el órgano que ya han tenido en las dos últimas legislaturas, aunque en este caso pueden ampliar su presencia quedándose con cinco de los siete puestos, uno más que los que tienen en la actualidad .

No se prevén sorpresas en la votación de los dos vicepresidentes, que se repartirán Anna Caula (ERC) y Eva Granados (PSC), mientras que los cuatro secretarios se repartirán entre Ferran Pedret (PSC), Jaume Alonso-Cuevillas (Junts), Pau Juvillà (CUP) y está por ver si el último puesto se lo queda un diputado de ERC o Joan Carles Gallego (comuns).

VOTO DE PUIG

Una de las incógnitas de la sesión de este viernes es si el diputado electo de Junts Lluís Puig, que reside en Bruselas, podrá votar, ya que ha pedido delegar su voto pero lo deben aprobar entre los tres miembros de la Mesa de Edad, en la que los independentistas no tienen mayoría.

Sí que podrá votar la exconsellera Meritxell Serret (ERC), que ha regresado este mismo jueves desde Bruselas con la voluntad de ser diputada en el Parlament y, de hecho, será recibida por el presidente del Parlament, Roger Torrent, antes del inicio del pleno.

TERCERA MUJER PRESIDENTA

Si se confirma su elección, Borràs será la tercera mujer presidenta de la Cámara en su historia y la décima persona que ostenta este cargo desde la restauración de la democracia tras Heribert Barrera (1980-1984), Miquel Coll i Alentorn (1984-1988), Joaquim Xicoy (1988-1995), Joan Reventós (1995-1999), Joan Rigol (1999-2003), Ernest Benach (2003-2010), Núria de Gispert (2010-2015), Carme Forcadell (2015-2018) y Roger Torrent (2018-2021).

Tras ser investida presidenta, Borràs podrá dirigirse por primera vez a la Cámara y después se reunirá con el presidente saliente, Roger Torrent, que como es tradición le hará el traspaso simbólico del cargo entregándole la carta que el último presidente en el exilio, Francesc Farreras, envió desde México en 1980 para explicitar que pasaba el relevo al nuevo presidente ya escogido en democracia.

PRÓXIMOS PASOS

La nueva presidenta deberá comunicar la constitución del Parlament al Rey Felipe VI, al vicepresidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, y a las presidentas del Congreso y del Senado, y abrirá una ronda de contactos con todos los grupos de cara a la investidura del próximo presidente del Govern.

Según la legislación, el presidente del Parlament tiene 10 días hábiles para convocar el primer debate de investidura del próximo presidente de la Generalitat, que se debe celebrar el viernes 26 de marzo como muy tarde y en estas dos semanas de margen ERC, Junts y la CUP deben cerrar un acuerdo para la formación del próximo Govern.