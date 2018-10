El Parlament eleva al pleno la propuesta JxCat-ERC sobre la suspensión de diputados

Actualizado 28/09/2018 17:23:03 CET

La Comisión del Estatuto del Diputado del Parlament ha aprobado este viernes la propuesta de JxCat y ERC sobre cómo abordar la suspensión de los diputados procesados por el Tribunal Supremo, para que estos puedan "designar" a un miembro de su grupo con el fin de que ejerza sus derechos en el hemiciclo mientras dure su situación judicial.

El dictamen se ha aprobado con los votos de JxCat, ERC, CatECP y la CUP, mientras que PSC-Units y PP no han participado en la votación y Cs se ha ido poco después de comenzar la sesión.

Ahora el pleno tendrá la última palabra sobre los diputados a los que se acusa de presunta rebelión y votará el dictamen, que consta de dos puntos y tiene que aprobarse por mayoría absoluta.

El primero de ellos propone explícitamente que el pleno vote si suspende a los diputados afectados, como dicta el auto del Supremo, y que el letrado mayor del Parlament, Joan Ridao, ha avalado en virtud del artículo 25 del reglamento de la Cámara, que fija el procedimiento para suspender a un diputado.

El segundo punto, que JxCat y ERC votarán a favor en el pleno, pide "acordar, si procede, que mientras dure la situación jurídica actual y no se resuelvan los recursos presentados por sus defensas, los derechos parlamentarios podrán ser ejercidos por el miembro de su grupo parlamentario que los interesados designen".

El auto del magistrado Pablo Llarena exponía que la Mesa del Parlament debe adoptar las medidas precisas para que esta suspensión se haga efectiva y dejaba la posibilidad de que los procesados suspendidos pudieran ser sustituidos temporalmente por otros integrantes de sus candidaturas.

Han defendido el dictamen la diputada de JxCat y alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, y el republicano Gerard Gómez del Moral, que han pedido respetar el resultado de las elecciones del 21 de diciembre y que el poder judicial no pueda cometer "injerencias" en el legislativo.

Madrenas, además, ha asegurado que abordar este dictamen en comisión y elevarlo al pleno supone cumplir los procedimientos legales previstos: "No hacerlo como proponemos sería ir contra nuestro reglamento e ilegal".

Gómez del Moral ha defendido la soberanía del Parlament y ha reprochado a la oposición que no apoyen la decisión de llevar la suspensión al hemiciclo, pero "son los mismos que hacen que en el Congreso se tenga que pasar por suplicatoria y se tenga que votar en el pleno" este tipo de situaciones.

La CUP había presentado una enmienda de supresión al texto para que cayera el apartado B, al considerar que "si se vota mayoritariamente que no se suspenden sus derechos ya se ha acabado la discusión" y no es necesario este punto, ha argumentado el diputado Vidal Aragonés.

El 'cupaire' también ha señalado que la comisión de este viernes "no vota el apartado A y B, sino que vota algo más simple, casi de procedimiento, que es proponer elevar al pleno" el dictamen.

La diputada de CatECP Yolanda López ha justificado por ese mismo motivo el apoyo de su grupo a elevar el dictamen al pleno y ha rechazado que se pueda aplicar el artículo 384 Bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) a los soberanistas procesados porque "no hubo violencia, como muestran las negativas a la aceptación de las euroórdenes" contra los miembros del anterior Govern.

Alícia Romero (PSC-Units) ha reprochado a los independentistas que respetar la separación de poderes es precisamente cumplir la interlocutoria del TS y no intentar esquivarla con un procedimiento que ha tachado de chapucero, y ha criticado que se produzca "una teatralización para votar que no se acata la resolución del juez Llarena, pero luego a la práctica estos diputados están suspendidos", porque no cobran su sueldo.

El popular Santi Rodríguez ha lamentado "una escenificación para acabar haciendo lo que podrían haber hecho el primer día" sustituyendo a los diputados afectados, como proponía Llarena, y ha considerado que el debate de este viernes no se tendría que haber producido porque la suspensión es automática, ha dicho.

En la votación en comisión se ha ponderado el voto en función de los escaños de cada grupo y se ha tenido en cuenta a los diputados suspendidos, por lo que el PP ha pedido incluir en el acta de la sesión su disconformidad con lo ocurrido.