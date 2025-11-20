El Parlament emplaza al Govern presentar a inicios de 2026 la regulación de compras especulativas

Archivo - El president Salvador Illa (c) durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 19 de noviembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlament ha aprobado este jueves instar al Govern a presentar durante el primer trimestre de 2026 medidas "estratégicas, normativas y programáticas" para la regulación de la compra de vivienda con finalidades especulativas.

La Cámara ha dado luz verde a dos mociones de ERC y la CUP, con el mismo texto y un único punto, al que han votado favorablemente PSC-Units, ERC, Comuns y CUP; mientras PP, Vox y Aliança Catalana han votado en contra, y Junts se ha abstenido.

El texto insta a elaborar y presentar estas medidas para garantizar el acceso a vivienda habitual y permanente "en diálogo con los grupos parlamentarios", y que la evaluación interna que el Govern está haciendo de la propuesta se presente antes de terminar 2025.

EL GOVERN LO ESTUDIA

El debate sobre limitar la compra de viviendas en zonas especulativas ha aparecido en el debate político de los últimos meses en Catalunya a raíz de un informe del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) que avalaría jurídicamente la propuesta.

A finales de octubre, a preguntas de la CUP en el Parlament, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se mostró dispuesto a estudiar la medida, y este mes de noviembre ha asegurado que están la estudiando "a fondo" y ha encargado a la conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica otros informes jurídicos.

Además de la CUP, tanto ERC como los Comuns se han mostrado partidarios de la limitación, y los de Jéssica Albiach han presentado una proposición de ley para ello, además de constituir un grupo de trabajo con el Govern que tiene previsto emitir un informe "a principios de enero".

En el Debate de Política General (DPG) de principios de octubre, tanto Comuns como la CUP presentaron sendas propuestas de resolución planteando estudiar esta medida, y en aquella ocasión el PSC se abstuvo.

GRUPOS PROPONIENTES

En el turno de intervención de los grupos, la diputada de ERC Mar Besses ha defendido que esta medida se hace en otros países, que el marco jurídico actual lo permite, y ha negado que se ataque a la propiedad privada: "El auténtico ataque a la propiedad privada es que un fondo buitre pueda comprar una vivienda entera, que pueda expulsar a sus vecinos, y que pueda multiplicar su rentabilidad".

La diputada de la CUP Laure Vega ha sostenido que el acceso a la vivienda es tema de conversación en calles, plazas y bares: "La especulación siempre ha sido algo que ha generado un gran rechazo popular. Está fuera de los límites de tolerancia aceptables socialmente y, por tanto, ilegítima", y ha dicho que lo que es un verdadero atentado a la propiedad privada es, precisamente, la acaparación.

PSC Y COMUNS

Por parte del PSC, su diputada Eva Candela ha dicho que el Govern ha situado el acceso a la vivienda como cuestión central, se ha mostrado sorprendida con que las fuerzas de la derecha tengan miedo, en sus palabras, a esta regulación, y ha aplaudido la capacidad acuerdo en esta cuestión: "Cuatro fuerzas políticas con nuestras diferencias hemos demostrado la voluntad de debatir y llegar a acuerdos en temas muy importantes".

La diputada de los Comuns Susana Segovia ha dicho que no ha habido ningún mecanismo de control a la compra de vivienda y que, por ello, el precio no ha hecho más que subir, por lo que ha justificado la medida: "Lo que busca es que no se tenga que competir en condiciones de desigualdad con quienes pagan en efectivo, sin hipoteca, y que ya son más de un 30%".

JUNTS Y PP

Junts ha criticado que se hayan presentado dos mociones con el mismo texto, y su diputada Glòria Freixa ha rechazado la medida y ha abogado por más inversión: "Se deben construir 9.200 pisos de protección oficial durante 20 años para llegar a lo que ustedes piden. Uno cada hora que pasa. La clave es muy clara: la inversión. ¿Pueden decirnos cuántas grúas ven en sus municipios?"

En su turno, la diputada del PP Àngels Esteller ha alertado de que la medida va en contra de todo el sistema jurídico español y europeo, según ella, y que tan solo busca atacar a los propietarios: "Es su única obsesión, ir en contra de la economía, ir en contra de la propiedad privada e ir en contra del actual sistema y destruirlo todo", ha sostenido, en referencia a las fuerzas de izquierda.

VOX Y ALIANÇA CATALANA

La diputada de Vox Mònica Lora ha señalado que la causa real de los problemas de acceso a la vivienda son el "coctel letal de burocracia y fiscalidad asfixiante" que, según ella, bloquea la construcción y encarece las obras nuevas, junto a las políticas de los últimos años que han frenado la oferta, ahuyentado a promotores y perseguido a propietarios, en sus palabras.

Finalmente, la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha atribuido a las "políticas suicidas y migratorias" la situación actual y ha asegurado que la limitación de compras especulativas afectará a quienes compran pisos para complementar sus pensiones o dejarlos en herencia a hijos y nietos.