El Parlament entrega la Medalla de Oro a los profesionales del sistema sanitario

La doctora Dolors Arnau pide a las administraciones que "escuchen" sus demandas

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlament de Catalunya ha entregado este jueves la Medalla de Honor, en categoría de oro, a los profesionales del sistema sanitario catalán por su trabajo y entrega durante la emergencia del coronavirus.

Ha recogido el galardón la doctora del Hospital de Igualada Dolors Arnau, en representación todos los profesionales y sectores que componen el sistema sanitario, en un acto al que han asistido el presidente de la Generalitat, Quim Torra; el del Parlament, Roger Torrent; el vicepresidente Pere Aragonès; la consellera de Salud, Alba Vergés, y los diferentes líderes de los grupos parlamentarios de la cámara catalana.

Arnau ha sido la única que ha recibido directamente la medalla de la mano de Torrent, pero también han subido al escenario el enfermero del CAP Mossén Jaume Soler de Cornellà de Llobregat (Barcelona) Miguel Cerrillo Borja; la epidemióloga del Servicio de Vigilancia Epidemiológica de Girona Neus Camps; la técnica auxiliar de UCI del Hospital Germans Trias i Pujol Glòria Ollé y el administrativo del CAP Roquetes-Canteres de Barcelona Jesús Cabrera.

Ha reclamado a las administraciones que "escuchen" las demandas de los sanitarios y a la ciudadanía que actúe con responsabilidad para contener al virus.

También ha tenido un recuerdo para "los profesionales que perdieron la vida y para los que todavía sufren secuelas" por el virus, y ha elogiado la capacidad de respuesta de todos los sectores que componen el sistema sanitario.

"Los primeros meses fueron muy duros. Nos sentimos muy solos. El impacto emocional aún está muy vivo en todos nosotros", ha afirmado, y ha lamentado que en muchas ocasiones solo pudieron acompañar a quienes perdieron la vida.

ROGER TORRENT

El presidente del Parlament ha señalado que la medalla "recoge el clamor de los aplausos de los balcones" de todos los municipios de Catalunya, con independencia de la ideología de la población.

Torrent ha declarado su admiración por el esfuerzo de los sanitarios durante los momentos más críticos de la pandemia, superando "el cansancio, la falta de recursos y el miedo" a una enfermedad desconocida en aquel momento.

También ha pedido recordar la importancia del sector sanitario "ahora que se acercan meses complicados" en los que, en su opinión, muchos sectores económicos sufrirán las consecuencias de la pandemia.

"Poner la salud en el centro del modelo socioeconómico. No será fácil a corto plazo. No podemos repetir los errores del pasado. No estaremos seguros hasta que todo el mundo este seguro. Gracias de todo corazón", ha rematado Torrent.

El acto ha sido conducido por la periodista Raquel Sans, ha contado con un discurso del periodista Jordi Basté y con actuaciones de Judith Nedderman --con la canción Marea Blanca en la inauguración-- y del Conservatorio del Liceu --con el Cant dels Ocells y Els Segadors para la clausura--.