El Parlament guarda un minuto de silencio por el asesinato de una vecina de Lleida el domingo. - DAVID ZORRAKINO-EUROPA PRESS

BARCELONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Josep Rull; consellers del Govern, como la de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, miembros de la mesa y diputados de todos los grupos políticos excepto AC han guardado un minuto de silencio este miércoles ante la Cámara catalana por el asesinato de una mujer el domingo en Lleida.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el domingo a un hombre de 65 años como presunto autor de la muerte violenta de la mujer, de 53 años, en un domicilio de la calle Ciutat de Fraga de Lleida.

Tras llegar al lugar de los hechos, los mossos activaron al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que solo pudo confirmar la muerte de la víctima.