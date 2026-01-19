El Parlament guarda un minuto de silencio por las víctimas en Adamuz (Córdoba)

Minuto de silencio en el Parlament de Catalunya por las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) - PARLAMENT DE CATALUNYA

BARCELONA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parlament de Catalunya ha guardado un minuto de silencio este lunes a mediodía ante la fachada del Parlament presidido por el presidente de la cámara, Josep Rull, en señal de duelo por las al menos 39 víctimas del accidente ferroviario de este sábado en Adamuz (Córdoba).

También han participado en el minuto de silencio los vicepresidentes de la Mesa Raquel Sans y David Pérez y los cuatro secretarios de la Mesa, Glòria Freixa, Juli Fernàndez, Rosa Maria Ibarra y Judit Alcalá, además de presidentes, portavoces y otros diputados de los grupos parlamentarios, así como trabajadores del Parlament.

La Comisión de Investigación sobre la Actividad de la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència ha hecho un receso en la sesión que se llevaba a cabo este lunes para que los diputados pudieran sumarse a la convocatoria.