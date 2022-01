El Parlament insta al Govern a "reparar la memoria" de las mujeres acusadas de brujería

Se pide realizar estudios académicos sobre el tema y cambiar nombres de calles

El Parlament ha aprobado este miércoles una propuesta de resolución, presentada conjuntamente por los grupos de ERC, Junts, la CUP y los comuns, en la que se insta al Govern a "reparar la memoria histórica, dignificar y reivindicar" a las mujeres acusadas de brujería.

La propuesta de ha aprobado en el pleno del Parlament con los votos favorables de todos los grupos parlamentarios, el 'no' de Vox y el PP y la abstención de Cs.

En el texto de la propuesta se ha emplazado a los ayuntamientos catalanes a revisar los nombres de sus calles e incluir nombres de mujeres del municipio que hayan sido condenadas por brujería.

También se pide que se impulsen estudios académicos con perspectiva de género sobre la persecución de mujeres "injustamente condenadas, ejecutadas y reprimidas a lo largo de la historia".

DEBATE

Durante la presentación de la propuesta, la 'cupaire' Basha Changue ha exigido justicia y reparación para estas mujeres que eran "la resistencia, por proteger el saber ancestral para sostener la vida" y pide no banalizar sus muertes, atribuyéndolas a la misoginia de la época, porque cree que se daña su memoria.

La diputada de los comuns Susanna Segovia cree que "la caza de brujas jugó un papel fundamental en los mecanismos de control de las mujeres en la Edad Media, porque eran mujeres sabias e independientes que estaban fuera de la norma de la época", y ha defendido esta propuesta como un ejercicio de reparación.

La diputada Aurora Madaula (Junts) ha sostenido que la "caza de brujas fue un intento de feminicidio y el término bruja un genérico contra las mujeres disidentes", y reivindica la necesidad de realizar estudios sobre esta temática porque, según ella, en Catalunya más de 800 mujeres fueron condenadas por brujería.

La republicana Jenn Díaz ha insistido en que "los feminicidios actuales y la caza de brujas no son dos fenómenos separados" y ha manifestado su deseo de que la aprobación de esta propuesta sirva como un indulto simbólico a todas las mujeres que fueron condenadas por brujería.

DEBATIR EN COMISIÓN Y NO EN EL PLENO

Por parte de los grupos que no se han sumado a la propuesta, la diputada del PSC Gemma Lienas ha estado de acuerdo con que tildar a las mujeres de brujas "no es algo que haya pasado a la historia", sin embargo cree que esta propuesta se debería haber debatido en la Comisión de Igualdas del Parlament y no en el pleno.

Por Vox, la diputada Mónica Lora ha rebatido las palabras de la diputada Basha Changue, porque, a su juicio, quienes necesitan reparación y justicia son las familias que han pedido el 25% de castellano; y sobre la propuesta, la ha tildado de "cortina de humo" y cree que se deberían tratar otras cuestiones en el plenario.

El portavoz de Cs en el Parlament, Nacho Martín Blanco, ha defendido también que este debate se debería haber producido en comisión y no en el pleno, y ve la petición de cambiar el callejero dentro de la "voluntad nacionalista de controlar a los ciudadanos y no de hacer políticas sustantivas".

Por último, la diputada del PP Lorena Roldán ha lamentado que se traiga esta propuesta al pleno "con la que está cayendo ahí fuera" y, al igual que los otros partidos que no se han adherido a ella, considera que se debería haber debatido en comisión.