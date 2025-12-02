El Parlament lleva a Marlaska y Casteleiro a Fiscalía por no comparecer en la comisión de espionaje

Reunión de la Mesa del Parlament - PARLAMENT

BARCELONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlament ha acordado poner en conocimiento de la Fiscalía la decisión del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska; de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, y de la exdirectora del órgano, Paz Esteban, de no comparecer en la comisión de Investigación sobre las infiltraciones policiales en movimientos sociales y políticos y sobre ciberespionaje con Pegasus.

Tras la reunión de la Mesa de este martes, fuentes parlamentarias han explicado que el presidente de dicha comisión, Xavier Pellicer, les ha trasladado que ninguno de los tres compareció en las sesiones de la comisión celebradas el 25 y 28 de noviembre.

También han tramitado una propuesta para presentar a la Mesa del Congreso la proposición de ley de derogación expresa de los decretos de abolición de los fueros de los reinos de Valencia y Aragón y de los decretos de nueva planta de Mallorca y del Principat de Catalunya, presentada conjuntamente por Junts, ERC, Comuns y CUP.