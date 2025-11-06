El Parlament pide al Gobierno "los fondos necesarios" para rehabilitar pisos cedidos de la Sareb

Archivo - El pleno del Parlament, durante una votación este jueves. Foto de archivo - PARLAMENT - Archivo

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves instar al Govern a reclamar que el Estado aporte "los fondos necesarios" para obras y rehabilitaciones en los pisos de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) pertenecientes a la antigua Sareb, que Gobierno y Generalitat acordaron este octubre ceder a Catalunya.

Se trata de un punto de una moción de Comuns sobre rehabilitación de viviendas que se ha aprobado con el apoyo de PSC-Units, Junts, ERC, Comuns, CUP y Aliança Catalana (AC) y el voto contrario de PP y Vox.

Han salido adelante otros puntos del texto que reclaman rehabilitar "con la máxima celeridad" todos los pisos que la Generalitat compre para poder incorporarlos cuanto antes al parque público de vivienda, además de crear un plan de intervención en fincas de alta complejidad y otro de instalación de ascensores y eliminación de barreras arquitectónicas.

Además, ha recibido el apoyo de la Cámara otro apartado que exige al Govern cumplir con el compromiso con los Comuns de rehabilitar 150.000 viviendas en 7 años para, en 2026, poder incorporar al menos 21.500 pisos al parque de vivienda protegida y haber iniciado entonces la rehabilitación de otros 21.500.

FONDOS NEXT GENERATION

Finalmente, ha prosperado la propuesta de que la Generalitat incida en una prórroga de los Fondos Next Generation de la UE para rehabilitación de vivienda, en caso de que las rehabilitaciones previstas y que contaban con estos fondos no se pudieran terminar en junio de 2026, fecha en que termina el plan.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, afirmó en la interpelación previa a esta moción que el Govern prevé una dotación de 120 millones de euros para poder dar continuidad a estas obras si no se produce una prórroga, pero sujetos a la aprobación de unos nuevos Presupuestos para 2026.